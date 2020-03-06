山佳國小學童實地下水田體驗如何插秧。〔謝明俊攝〕

所有小朋友玩得全身沾滿泥漿，不亦樂乎。〔謝明俊攝〕

山佳國小校長陳財喜〔中〕在造橋鄉代古育誌〔右二〕協助下安排學校學生農事體驗一日行。〔謝明俊攝〕

造橋龍昇社區桉心園是呈現客家埤塘文化的最佳去處。〔謝明俊攝〕

造橋鄉龍昇社區經過鄉代古育誌等地方人士努力打造成里山社區，已在苗栗縣內打出名號，竹南山佳國小6日就特別安排6年級全體畢業班學生，來此進行農事體驗一日行活動，讓小朋友在全身沾滿泥漿的同時，實地了解我們的食物是從何而來。

龍昇社區因擁有大潭等知名景點，先天景觀條件非常優秀，在古育誌等方地人士的努力下，期望將龍昇社區打造成里山社區，成為低碳綠能的理想生活圈，除了大潭周邊特色農業景緻以外，還有包括桉心園等多處綠能農業園區，成為許多學校機關團體參訪的熱門去處。

竹南山佳國小過去為6年級畢業班同學，在每年春天開學後，特別安排一日戶外體驗活動，今年校長陳財喜得知龍昇社區的發展現況後，特別與古育誌聯繫安排5個班百餘名學生，到龍昇社區參加農事體驗一日遊活動。

6日的活動從大潭開始，首先安排遊覽全台唯一水上南瓜隧道，再沿著湖畔小道前往旁邊農田，在老農的解說下，了解農事工具及農業小常識後，實際下到水田，體驗舊時農夫手工插秧的過程，全體小朋友在水田裡玩的全身泥濘不亦樂乎。接著再安排小朋友前往桉心園，了解客家埤塘文化及自然生態。

陳財喜表示，自己是土生土長的苗栗農家子弟，眼見過去傳統農業生活環境日益消逝，想要讓學生了解過去傳統及故鄉文化，在得知龍昇社區有這麼好的環境後，決定安排小朋友來這裡實地體驗，期望在同學畢業前能留下一個難忘的回憶。

(中時 )