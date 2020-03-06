靠兩敵衛星幫忙 美偵察中俄 15:552020/03/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長久以來，中俄一直是美國眼中的強敵，彼此互相較勁，但兩國在不知不覺中，可能幫了老美偵察自家情報。 據《防務一號》（Defense One）網5日報導，美國U-2偵察機駕駛戴的手錶能連結外國衛星，一旦全球定位系統（GPS）受干擾，他們就能有備用的導航系統。 (中時電子報) #衛星 #偵察 #U-2 #偵察機 #中國大陸 #俄羅斯 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 心念中俄 擺脫依賴症 美2018紅旗軍演不用GPS 14:222018/02/03 軍事 陸高頻雷達發威 要美隱形戰機破功 09:132019/06/12 軍事 偵測範圍10倍 陸造全球最強雷射雷達 10:322019/08/05 軍事 戰爭革命！量子隱形雷達情資一把抓 09:412019/08/27 軍事 北斗打破老美壟斷 大利陸導引武器 17:132019/09/09 軍事 軍事熱門新聞 靠兩敵衛星幫忙 美偵察中俄 - 空軍 新冠肺炎疫情狂掃 F35戰機也中鏢 - 軍事 與美神盾驅逐艦較勁 陸兩052D下水 - 軍事 銀彈獲取機密！F-35戰機原來是美俄混血 - 軍事 和平薄如紙！美國再對塔利班發動空襲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。