長久以來，中俄一直是美國眼中的強敵，彼此互相較勁，但兩國在不知不覺中，可能幫了老美偵察自家情報。

據《防務一號》（Defense One）網5日報導，美國U-2偵察機駕駛戴的手錶能連結外國衛星，一旦全球定位系統（GPS）受干擾，他們就能有備用的導航系統。

(中時電子報)