春源鋼鐵（2010）今（6）日於台灣證券交易所召開法人說明會，公司表示，台商回流建廠增加鋼鐵需求，但國產車銷售不佳、產業一度斷鏈以及受到新冠肺炎疫情影響，台灣鋼市今年仍充滿變數及挑戰。

春源董事長蔡錫奇表示，鋼市歷經一年半的調整，價格止跌回升，新冠肺炎疫情不會讓需求消失，大陸將會加大刺激經濟力道，原本預期鋼市3月以後不看淡，但是，疫情導致下游汽車等大陸供應鏈農曆春節後延後復工，一度斷鏈，國內零組件出貨減少，短期鋼材需求下降，目前僅營建業及倉儲需求有支撐。

春源鋼鐵隨著今年營建業、電子廠房需求增加，今年鋼構產品接單相對穩健，但其他鋼材第一季需求減少，預期將遞延至第2季或下半年。

春源為國內大型的鋼材加工及鋼構業者，鋼材占業績比重最高，約六成，鋼構約占二成。針對台商回流設廠，公司將持續積極尋找商機。另外，公司有評估跨入離岸風電產業，下半年會較為明朗化。

去年鋼價走跌，春源2019年營收168.67億元，較2018年減少9.21%。2019年前三季淨利歸屬母公司1.56億元，年減約34.8%，EPS 0.24元。

春源鋼鐵今年1月營收為13.01億元，年減約8%。

(時報資訊)