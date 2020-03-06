亞都麗緻（5703）宣布旗下台中亞緻大飯店將自9日起停業。市場人士分析，台中亞緻經營大致穩健，但因成本偏高而難以獲利。面對台中競爭加劇、觀光市況轉弱，加上母公司營運轉弱、新冠肺炎疫情重擊，4大因素使得亞都麗緻不得不「斷尾求生」力求止血。

亞都麗緻以1979年開幕的台北亞都麗緻大飯店為主體，第2個直營據點台中亞緻大飯店於2007年開幕。集團也透過子公司麗緻管理顧問發展加盟業務，目前擁有陽明山中國麗緻大飯店、竹湖暐順麗緻文旅、烏來璞石麗緻溫泉會館、台南大億麗緻酒店等4個加盟據點。

台中亞緻大飯店隸屬子公司亞緻酒店。據亞都財報揭露，亞緻酒店2007年開幕首年營收即達2億元，2010年以來均持穩3.12～3.85億元間，2017年創下3.85億元高峰。然而，僅2015年繳出獲利1091萬元，其餘年份均虧損，至去年第三季累計虧損達3.5億元。

據亞都財報揭露，台中亞緻大飯店2014～2018年平均住房率介於73.88～80.72％、平均房價介於3013～4094元。以此計算，台中亞緻客房平均產值（Rev PAR）介於2327～3025元，表現優於台中飯店平均達34.96～73.22％。

麗緻餐旅集團事業開發部副總羅明威表示，台中亞緻客群以商務客及國旅為主，先前能承擔虧損，主要在於平均住房率還能維持7～8成。但此次新冠肺炎疫情嚇跑旅客，住房率如今只剩3成，造成虧損的原因不完全是房租，也包括相關管理費用及食材成本等。

據觀光局統計，台中飯店家數及房間數自2010年以來持續增加，已分別增加4成、6成之多，使台中觀光飯店平均住房率一路走跌，自2014年的70.07％一路下跌至去年的64.23％，加上近年人力、食材等經營成本持續增加，均使飯店業者經營日益艱辛。

翻開亞都麗緻財報，營運獲利的主要來源為台北亞都麗緻大飯店及子公司麗緻管理顧問，至於經營館外餐飲業務的麗緻餐旅、以及經營台中亞緻大飯店的亞緻酒店，多年來則持續陷於虧損苦戰。其中，麗緻餐旅虧損已見明顯收斂，但亞緻酒店的虧損則持續擴大。

然而，隨著觀光市況轉弱、台北飯店市場同步加劇，過去績優的台北亞都麗緻，在2017、2018年亦因裝修而轉虧。雖然隨著完成裝修，台北亞都麗緻去年營運績效提升，客房平均產值回升至3000元以上，但已侵蝕多年來累積的獲利成果。

截至去年第三季，亞都麗緻帳面上合計仍有9431.5萬元保留盈餘，但其中未分配盈餘已轉為待彌補虧損、小虧437.4萬元。面對新冠肺炎疫情對全台飯店等觀光業，造成嚴重衝擊的嚴峻態勢，使亞都經營高層不得不「斷尾求生」、避免根基動搖。

(時報資訊)