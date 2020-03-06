宏達電(2498)今(6)日公佈2月份自結合併營收，在淡季缺乏產品支撐，加上新型冠狀病毒使得終端消費市場急凍下，宏達電單月營收僅剩下4.19億元，再度寫下歷史新低。

宏達電2月自結合併營業收入4.19億元，月減少12.34%、年減少32.96%，單月營收再度寫下歷史新低；累計前2月自結合併營業收入為9.0億元，年減少44.97%。

宏達電於2月下旬正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，包括配備外部追蹤器的VIVE Cosmos Elite、具備混合實境功能的VIVE Cosmos XR以及適合入門使用者的VIVE Cosmos Play等三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組，這將使VIVE Cosmos系列產品具備更多元的功能。

針對新型冠狀病毒疫情，宏達電為讓防疫期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士都可以保有良好的溝通管道，宏達電也展開VIVE Sync測試版本計畫，VIVE Sync為多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，目前已陸續邀請特定使用者參加體驗中；同時，宏達電也宣布台灣、大陸、香港與澳門的Viveport Infinity會員於3月31日止前可免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，會員可體驗所有應用和遊戲，提供防疫居家期間更多休閒選擇。

此外，宏達電於Viveport平台也持續更新應用與遊戲，推出最新強檔虛擬實境內容，包括許多令人目眩神迷的動畫電影如《咕嚕米的眼睛第三集》(Gloomy Eyes Vol.3)、具挑戰性的解謎遊戲如Star Shelter 、Abode與Abode 2及以健身為主題的體驗，成為玩家居家防疫期間最好的夥伴。

(時報資訊)