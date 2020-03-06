因新冠肺炎疫情持續蔓延惡化，宜蘭縣長林姿妙在6日下午召開的宜蘭縣防疫應變會議中宣布，配合中央防疫政策指示，原訂在3月28日開幕的宜蘭綠色博覽會將停辦一年，至於已經完成的設施則繼續保留，並延續今年綠博的主題，轉型為「主題公園」，供民眾前往踏青、紓解身心。

(中時 )