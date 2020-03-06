受疫情影響 宜蘭綠博確定今年停辦 16:002020/03/06 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣長林姿妙宣布，今年的宜蘭綠色博覽會停辦。（蘭陽農業發展基金會提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情持續蔓延惡化，宜蘭縣長林姿妙在6日下午召開的宜蘭縣防疫應變會議中宣布，配合中央防疫政策指示，原訂在3月28日開幕的宜蘭綠色博覽會將停辦一年，至於已經完成的設施則繼續保留，並延續今年綠博的主題，轉型為「主題公園」，供民眾前往踏青、紓解身心。 (中時 ) #宜蘭 #防疫 #主題 #今年 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 金門免費發放防疫酒精 3／6前可至鄉鎮公所補領 15:082020/03/02 生活 北市不公布防疫旅館地點 規畫公宅當防疫所 17:332020/03/02 生活 6地區返台禁搭大眾運輸 桃機防疫計程車明上路 12:402020/03/03 生活 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 「2020桃園市客家季」停辦快閃及兒童節活動 19:312020/03/04 生活 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 宜蘭推防疫包 居家隔離足安心 04:102020/03/05 地方新聞 竹檢防疫處理小組協調聯繫會議 即時 查詢健保雲端紀錄 17:082020/03/05 生活 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。