外資6日賣超台股集中市場288億元，短暫的買超兩日台股隨即因新冠肺炎疫情在美國擴散開來而中斷，合計今年以來外資已經賣超台股集中市場達2,274億元，即將把2019年買超台股集中市場的2,441億元出清完畢。

6日台股下跌193.01點，下跌1.68％，收在11,321.81點，跌破半年線。周線則是29點的小紅K棒。

全球新冠肺炎疫情持續升溫，周四美股再度重挫，6日早盤亞股全面拉回，尤其疫情正在如火如荼展開的日、韓股市跌幅2~3％，台股在蘋概三王走弱下，開低走低終場下跌193點。

新冠肺炎疫情蔓延至81國，繼韓國之後，義大利等歐洲國家也出現連環爆，雖然川普總統對疫情表示「已經準備好了」，但近兩周繼華盛頓州、佛州之後，加州成為全美第三個宣布進入緊急狀態的州，全球消費者不出門購物、旅遊或外食，導致內需產業急凍，國際貨幣基金會總裁擔憂全球經濟蒙受打擊，將來可能下修全年經濟成長率。

原先大陸疫情導致的原物料、電子產品供應鏈衝擊，已令今年景氣蒙上陰影，如今全球疫情擴大，將來產品需求也可能不足，各國央行的寬鬆貨幣政策，發揮的功效將被部份抵銷。

在不確定因素增加後，全球股市將隨著疫情發展重新回測低點。

市場認為，全球景氣受疫情拖累，資金已轉移到避險的日圓、美債、黃金等商品，國內電子業2月營收普遍低迷，3月份能否步上正軌仍有疑問，因此與疫情相關的醫材、設備、原料藥及疫苗股相對有機會脫穎而出，短線可多加注意。

(工商 )