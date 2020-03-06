投身慈善公益十多年的台積電慈善基金會董事長張淑芬，說自己當年走入公益，是內觀自己、傾聽自己之後，「不是因為自己是婦女或董娘！」

張淑芬在2020國際婦女節論壇中專題演講，以自身經驗分享投身公益的歷程，多年來親自站在第一線用行動感染更多人加入公益行列，而她的女性溫暖，在公益慈善領域逐漸成為台灣社會的主力。

「堅持做公益一直是我內心真正想做的事，所以會盡力去做好自己能做的事」，張淑芬還笑說，如果不是因為來婦女節論壇，會場一直在強調女性，根本忘了自己是女性，但在推動公益過程還是有發現到婦女的細心，能讓社會公益發光發亮。

今年38婦女節遇上星期天，渣打國際商業銀行提前今（6）舉辦2020國際婦女節論壇，以「女性關鍵影響力」為主軸，邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬，與渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳，共同分享探討在台灣公益慈善領域，女性如何發揮獨特價值，展現多元與包容的影響力。

渣打銀行總經理林遠棟表示，不僅在台灣連續兩年舉辦國際婦女節論壇，台灣更是渣打集團今年亞洲市場中、唯一舉辦國際婦女節論壇的國家，顯見台灣推動多元與包容的進展已深獲肯定。

林遠棟表示，渣打銀行致力於落實職場平等，打造一個讓所有員工，不論身分背景、性別、年齡、國籍或種族等差異，都能發揮所長的工作環境。目前渣打銀行在台灣女性員工比例達69％，管理團隊的女性比例亦高達64％，充分展現性別平權職場。

(工商 )