普萊德科技（6263）6日公布2月自結合併營收為1億394萬元，較1月營收成長8.8％，也較去年同期成長29.8％，累計前2月合併營收為1億9,949萬元。

普萊德新近推出輕巧型Gigabit 802.3bt PoE++ 交換器（GSD-504UP），具備分別供電90瓦和30瓦的網路埠，網路供電總量達120瓦，彈性的電量供應設計利於中小企業、車站、公園、賣場等場所快速佈署高速球監控攝影、無線網路通訊、數位導覽機等多重應用。

針對工業網路自動化控制，普萊德推出Ethernet/Serial Device Server串列設備伺服器系列 (ICS-110、ICS-115A)，支援七種作業模式，包括常見的Virtual COM、RFC2217 Telnet COM、Modbus TCP server/client等連結方式，因此，本系列產品便於管理者隨插即用，迅速將RS232／RS422／RS485串列介面設備如跑馬燈、叫號機、閘口控制、溫濕度感測器之資料轉換至乙太網數位化傳輸。此外，ICS-115A支援百兆光纖介面，使長距離網路傳輸更具彈性和安全。

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