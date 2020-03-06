新冠肺炎疫情成為壓倒台中亞緻大飯店的最後一根稻草！麗緻餐旅集團旅館營運部總經理顏鎮國今（6）日下午2點左右，面色凝重地代表集團、當面向台中亞緻大飯店所有主管宣布，「台中亞緻大飯店自3月8日後停止營運！」台中亞緻大飯店200多名員工，大都是今天才知道「自己失業了！」

隨後，顏鎮國陪同麗緻餐旅集團事業開發部副總經理羅明威、台中亞緻大飯店副總經理簡基麟等人，下午2點30分在台中亞緻大飯店27樓宴會廳召開記者會。羅明威一再重複強調，「飯店經營真的很辛苦、真的很辛苦！」台中亞緻大飯店自3月8日後停止營運後，近期將向台中市勞工局提出大量資遣案、依法資遣員工。

羅明威說，台中亞緻大飯店創立10多年來，雖然平均住房率高達9成，去年第4季餐飲業績甚至大幅成長近4成，但實在不堪租金逐年高漲，與國泰協商租金調降、未獲得正面回應，加上農曆春節前夕爆發的肺炎疫情、全面重創飯店市場，台中亞緻住房率從9成一路掉到3成！

羅明威強調，經營團隊在迫於無奈與遺憾下宣布，將於3月8日之後停止營運，預計近期向台中市勞工局提出大量資遣案、依法資遣員工；至於已售出的餐券與住宿券，也已安排退券機制，詳情會在官網與官方粉絲專頁說明。

據悉，國泰建設對台中亞緻的租金收取方式，採取「包底抽成」，台中亞緻每年的營收約3億元，其中租金就占了營收超過兩成，在連年虧損之下，被迫熄燈。

外傳，國泰旗下觀光事業部將接手台中亞緻大飯店，羅明威否認並表示，目前尚未與國泰有具體的接觸。

(工商 )