三大法人周五合計賣超322.65億元。包括自營商賣超42.28億元，投信買超7.86億元，外資及陸資賣超288.23億元。

受制美股道瓊工業指數再度大跌近千點，且美新冠肺炎疫情似持續升溫，包括紐約與加州等地多進入緊急狀態，疫情還直逼華府，該局面除使美股又跳水外，今亞洲地區股市也是全部臉色鐵青。

包括日本、南韓、香港、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、印度及越南等，多大幅下挫，台股也未置身事外，短線開低殺低，終場陸續跌破5日線、10日線、半年線、11500點與11400點等關卡。不過，台股低檔仍力守11300點，且周線仍小漲29.64點。

在法人大逃殺與極短線多殺多逃命下，包括台積電、台塑四寶、股王大立光、鴻海、中華電、統一、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、聯發科、台灣大及台泥等指標性集團股（或說權股股）悉數下跌，加權股價指數終場慘跌193.01點，報11321.81點，跌幅1.68%，成交1490.56億元。

業內人士指出，今權值股跌幅逾2%的股票，包括鴻海、台積電、富邦金、南亞科、日月光投控、長榮航、華航、友達、群創、台塑、南亞、和碩、台灣大及台達電等，顯示法人、業內實戶、主力群等市場大戶，多有打帶跑逃命窘境。

不過，大盤並未破底，成交值也並未失控，而且包括台積電、股王大立光、國巨、環球晶、台塑與富邦金等重量級集團股也未跌破前波低點，顯示國家隊及官股券商等公營法人，仍處逢低墊墊呷三碗公局面，後市並未過分看淡。

目前看起來，投資人對疫情變化還未淡定以對，但新冠肺炎遲早成為過去式，在市場還未學習與疫情淡然相處時，短期布局或投資或仍暫低調與保守，手頭現金部位盡量拉高，等待低檔的波段最佳進場契機。

(工商 )