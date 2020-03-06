玉晶光二月營收出爐 年增214.7％ 16:022020/03/06 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）6日公布2月合併營收達6.93億元，較上月的9.81億元，減少29.34％，惟仍較去年同期的2.2億元，成長214.7％，累計前二月合併營收為16.75億元，也較去年同期的6.46億元，增加159.16％。 玉晶光指出，二月營收較一月衰退，主要是由於工作天數較少的關係。 法人預估，玉晶光待三月工作天數恢復正常，預期營收也會同步回溫。 (工商 ) #玉晶光 #月營收 #出爐 #合併營收達 #累計前 也許您會感興趣 推薦閱讀 iPhone出貨 瑞信示警 04:102020/03/03 證券．權證 海悅淡季超旺！二月營收創歷年同期新高 14:392020/03/03 財經 近49月新高！ 宏捷科2月營收年增1.9倍 17:502020/03/03 財經 慧洋2月營收8.45億 每股稅前虧損0.09元 16:232020/03/04 財經 華固建設豪宅「天鑄」年初成交2戶 二月營收衝高至4.65億元 17:392020/03/04 財經 三福化營運走堅抗跌 上緯走弱創新低 18:232020/03/04 財經 不受疫情干擾 晶睿通訊2月營收雙成長 18:422020/03/04 財經 慧洋 2月每股虧損0.09元 04:102020/03/05 證券．權證 《光電股》玉晶光無畏雙利空，美系外資仍比讚 12:502020/03/05 財經 疫情拖累 高鐵2月營收跌破30億 19:542020/03/05 財經 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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