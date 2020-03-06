玉晶光（3406）6日公布2月合併營收達6.93億元，較上月的9.81億元，減少29.34％，惟仍較去年同期的2.2億元，成長214.7％，累計前二月合併營收為16.75億元，也較去年同期的6.46億元，增加159.16％。

玉晶光指出，二月營收較一月衰退，主要是由於工作天數較少的關係。

法人預估，玉晶光待三月工作天數恢復正常，預期營收也會同步回溫。

(工商 )