2016年成立的佳尼特教育基金會長期支持台南地區小學傳統藝陣發展，為協助防疫，特別捐贈50部空氣清淨機、20支額溫槍給偏鄉及小型學校，義舉可風。（莊曜聰攝）

佳尼特集團2016年捐出1千萬元成立佳尼特教育基金會，以「飲水思源、回饋鄉里」投入，年年主辦藝陣台南活動、延續在地認同與藝陣文化，並提供助學金讓弱勢學子完成學業，這次為協助新冠肺炎防疫工作，斥資百萬元捐贈50台PM2.5醫療級空氣清淨機及20支額溫槍給台南市20所偏鄉及小型學校，6日在鹽水坔頭港國小舉辦捐贈儀式。

佳尼特集團董事長莊住維及先生都是鹽水坔頭港出身，因此成立基金會回饋鄉里，多年來支持台南小學傳統藝陣之發展，提供學校經費贊助，舉辦大型活動提供展演舞台，但因新冠肺炎影響，決定暫緩年度傳藝展演活動，轉而探詢校園防疫需求，最後決定捐贈空氣清淨機、額溫槍等常備型設備，協助防疫工作。

台南市長黃偉哲指出，防疫工作需要許多人力、物力，非常感謝佳尼特教育基金會的善行義舉，對於孩童就學安全提供多一層保障，並感謝各界對於防疫工作的用心，希望大家也都能夠勤洗手避免不必要的接觸，讓防疫工作更臻完善。

莊住維表示，這次所捐贈設備共有鹽水、下營、新營、麻豆、六甲、官田、歸仁及安平區19所國小與1所幼兒園受惠，在新冠疫情趨緩後，也能在腸病毒、流感盛行期間發揮作用，對於學童的保護將更加完善，防疫已成為全民運動，期盼這次捐贈可以發揮拋磚引玉的效果。

(中時 )