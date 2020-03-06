台中亞緻飯店因台北亞都麗緻6日因有重大事項待公布，6日起暫停交易，7日宣布將於3月8日起停止營運，業者坦承，因為租金及住房率下降等壓力，，加上新冠肺炎疫情影響，重創飯店營運導致。

台中亞緻大飯店表示，台中亞緻飯店2006年試營運，於2007年3月正式開幕，成為台中五星級時尚飯店，榮獲餐飲飯店百項獎項；近年來因固定成本相關費用及沉重租金壓力年年增加，經協調租金未果，飯店經營辛苦在飽受壓力下，決定宣布3月8日起停止營運。

業者指出，消費者若持有亞緻飯店的信託禮券，將會妥善安排退費，將在飯店官網可以查詢退費機制，另外預定的活動、預約訂房有相關部門聯絡消費者後續處理，所以沒有梅辦法退費的問題。

業者表示，15年前並未了解合約內容簽屬，但覺得飯店市場評估，台中市場是可以、蓬勃發展，住房率最差接近8成但是2016年曾有9成住房率、都是平均，飯店費用營收，同仁盡最大努力讓飯店賺錢，一些零星虧損母公司是可以擔負。一直到過年前飯店去年有座飯店改變，2019年第四季有成長，過完年後卻風雲變色。

有媒體詢問，未來有其他飯店業者接手，飯店指出，尚未討論，目前僅優先考慮消費者及廠商權益及員工工作權益。

(中時 )