陸股6日三大指數低開，指數整體弱勢震盪，創業板指盤中一度翻紅，隨後再度回落，滬指則弱勢盤整，盤面上，口罩板塊表現強勢，整體來看，個股跌多漲少，漲停家數尚可，截至上午收盤，滬指報2041.65點，跌0.98％；深成指報11623.26點，跌0.75％；創業板指報2198.8點，跌0.49％。

從盤面上看，口罩、草甘膦（一種除草劑）、紡織製造板塊居板塊漲幅榜前列，水泥、證券、通訊服務板塊居板塊跌幅榜前列。

中信證券指出，疫情影響下，大陸經濟如果想儘快恢復到正常軌道，盡可能將疫情對經濟的影響降到最低，必須在逆週期政策上有所發力。4日的中共中央政治局常委會會議明確了大陸未來三大需求的發力點，新基建是投資驅動的主要抓手，預估今年整體基建投資增速可能至少在8％左右，目前新基建占總基建投資的比重可能在10％到15％，新基建增速會快于整體，未來3到5年其占比有望進一步提升至15％到20％。

(旺報 )