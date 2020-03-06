板橋分局將戶外偵詢區設在停車場通風處。（王揚傑翻攝）

新北市警方因應新冠肺炎疫情，考量偵辦刑案時，犯嫌、被害人可能為確診或居家隔離（檢疫）者，為避免員警暴露在傳染風險下，陸續在分局及派出所設立臨時戶外偵詢處所，架設筆電、照明設備及透明隔板等，方便進行隔離偵詢，確保員警值勤安全。

板橋、海山等警分局目前均已完成戶外偵詢區設置，隨時可因應偵辦刑案防疫所需。

板橋分局表示，逮捕人犯時員警必須使用M-police小電腦查明是否為居家隔離或居家檢疫對象，若經確認則不帶進辦公廳舍，而是直接帶往各派出所及分局設置的戶外偵詢區，員警在空曠場所進行偵詢，偵詢完畢則會請示地檢署檢察官，進行後續解送事宜，這樣的作法對員警自身安全也是一種保護。

此外，若民眾至派出所報案或接獲通知到派出所，員警第一時間也會透過M-police小電腦查明是否為居家隔離或居家檢疫對象。

警方表示，戶外偵詢區除設置在空曠通風處，偵詢員警與犯嫌或報案人亦保持一定距離，且中央架有透明隔板，阻隔飛沫，並由員警戒護。另要搭載犯嫌的巡邏車及偵防車，律定每日就經常接觸的部位（方向盤、門把、座椅）進行消毒2到3次，避免沾染病毒。

(中時 )