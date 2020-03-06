立法院院會今（6）日繼續進行施政總質詢，衛福部長陳時中表示，新冠肺炎在大陸、亞洲興起的第一波，台灣已經成功閃過，接下來要防範疫情從歐洲、美洲等地區「掃回來」。

對於陳時中日前提到「長期來看新冠肺炎的社區感染無法避免」說法，下午在國民黨立委洪孟楷追問下，陳時中強調，「三個月內」將是決定台灣是否進入「社區感染」的關鍵階段。

另對於中央流行疫情指揮中心「仍未」將日本升級為旅遊疫情建議「第三級警告」地區？陳時中說，日本的確診案例數要把鑽石公主號獨立出來看比較公平，以此基準，目前日本約300例，以台灣當前人口數有45例的確診病例數，用同樣比例對照日本，其確診數在人口總數的佔比，僅略高於台灣一點而已。

陳時中強調，日本的新冠肺炎「確診密集度不夠高、病例數上升速度也還不夠快」，因此尚不會提升日本為旅遊疫情建議「第三級警告」地區。

根據疾病管制署網站公告，屬於最高等級「第三級警告（Warning）」地區者，包含大陸、香港、澳門、韓國、伊朗、義大利，意指「避免至當地所有非必要旅遊」。「第二級警示（Alert）」地區則有日本、新加坡，意指「建議對當地採取加強防護」。而「第一級注意（Watch）」地區則是泰國，「提醒遵守當地的一般預防措施」。

(工商 )