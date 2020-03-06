亞都（5703）上櫃股票今（6日）起暫停交易，亞都麗緻飯店連鎖集團也在今日上午召開董事會討論營運調整，並在下午正式對外宣布，開業13年的台中亞緻大飯店長期營運狀況不佳，近期又因新冠肺炎疫情持續蔓延重創市場，飯店自3月9日起將停止營業，成為新冠肺炎疫情爆發以來，首家關門的上市上櫃飯店，而該飯店共200多名員工全數資遣，亞都也表示將盡力協助轉業。

台中亞緻大飯店發布消息指出，「基於對顧客的承諾，對服務業的熱情，以及肩負推動觀光發展的使命，即使多次在董事會及股東會上飽受批評，仍堅決由母公司全力支援，協助渡過一次又一次的難關。」但隨著固定成本相關費用、租金壓力逐年增高，且新飯店陸續投入台中餐旅市場導致競爭日趨激烈，營收無法隨固定成本逐年增加，導致持續虧損，而今更因疫情衝擊，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

台中亞緻強調，這個決定並非單一因疫情的緣故，而是在營運的13年間，獲利時間其實相當短暫，而今因疫情影響而雪上加霜，台中亞緻更表示：「選在這個時間點決定停業，是因為趁現在還有能力照顧員工的後續處理。」字裡行間透露著對員工及飯店的不捨與無奈。

台中亞緻也表示，若民眾持有亞都麗緻大飯店（股）公司發行之台中亞緻大飯店的有價信託商品禮券，也已安排退券機制，民眾可在飯店官網或官方紛絲專頁查詢，歇業後的大型會議活動訂席訂房，則會協助轉介同業和進行相關退訂事宜。

台中亞緻大飯店創立於2006年，是台灣中部最高的地標，也成為具指標性的中部5星級飯店，在服務評鑑、人才發展、智能環保、視覺設計及智能環保方面都曾獲許多獎項和肯定，如今熄燈消息一出也讓許多人不勝唏噓。

(中時 )