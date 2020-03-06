台中一名鄭姓男子與女大生小花（化名）交往期間，趁著兩人在家中「壞壞」時，偷偷拍下性愛影片，上傳到知名論壇「伊莉」，下標「無碼，台灣本土OOOO大學O女與男友激情偷拍遭流出」，還貼上2張小花正面照片、就讀學校、姓名等個人資料，小花發現後憤而提告。

判決書指出，鄭男與小花在2016年交往時，相約在女方的住處發生性關係，但鄭男竟沒有經過小花同意，就用手機將兩人恩愛畫面拍下。兩人分手的第3年，鄭男竟把性愛影片上傳到知名網路論壇「伊莉」，並以「無碼，台灣本土OO大學O女與男友激情偷拍遭流出」為標題，甚至貼上小花正面照與個人資料。小花經由學長轉告後，才知道自己遭到偷拍，憤而到警局報案。

台中地院法官認為，鄭男未獲得小花原諒，雙方至今仍未達成和解，但考量到鄭男僅高中畢業，平時依靠母親的身障津貼過日，對犯行也坦承不諱，最後依竊錄《竊錄非公開活動罪》判處3月、《非法利用個人資料罪》判處5月，合併執行7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)