新冠肺炎疫情從大陸武漢暴發後,蔓延到全球,根據大陸研究團隊發布的首宗危重症患者的全肺活檢病理報告,發現病患肺部表面呈現古銅色,部分甚至有出血壞死的情況發生。

根據澎湃新聞的報導,深圳市第三人民醫院(南方科技大學第二附屬醫院)、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊,2日前在網站Preprints更新發布「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」,(Clinical pathology of critical patient with novel coronaviruspneumonia (COVID-19))。

新冠首例肺部活檢報告,出現充血壞死成古銅色。(圖/澎湃新聞)

文章指出,研究團隊對一名新冠肺炎危重症病患,進行肺移植手術,同時由中科院院士、國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任,王福生教授進行了活檢。根據報導,這名66歲患者,1月4日從武漢返回深圳,出現高燒和咳嗽症狀。患者除了有8年高血壓病史外,沒有其他的病癥,患者透過胸部X光檢查,發現左右肺亮度增高、多發陰影,被診斷為新冠肺炎和嚴重急性呼吸窘迫綜合症(ARDS),並有呼吸衰竭情況,因此進行肺移植手術。

新冠肺炎大陸爆發,首例全肺活檢病理報告,肺充血壞死呈古銅色。(圖/Getty Image)

王福生率領的團隊在術後透過活檢發現,病患全肺組織有出血性壞死情況,包括肺切面也有嚴重的充血和出血改變。這名患者的全肺表面,呈現古銅色,透過肉眼就看到瀰漫性充血、點狀出血,甚至有出血壞死的情況;出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣,包括支氣管也被粘液和出血滲出物覆蓋。

危重病人肺間質組織病理活檢照曝光。(圖/澎湃新聞)

受感染的肺部有大量的肺間質纖維化,同時部分呈現透明狀,另有肺出血性梗死,另外,還有小血管增生、血管壁增厚、管腔狹窄閉塞;經Masson染色證實肺間質纖維化,所幸未見到其他細菌或真菌感染。

若和SARS比較,之前有發現了局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等肺部病變。不過在新冠肺炎中,則多了肺泡水腫伴出血、細支氣管炎和肺泡炎、伴上皮細胞炎性損傷等肺部損害。研究團隊推測,這些改變,有可能導病患出現嚴重的呼吸衰竭。由於出血性壞死主要存在於右肺外緣,似乎也顯示,這可能是重症患者死亡的主因;再來,新冠肺炎的主要病變,可能首先起源於此。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)