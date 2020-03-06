新冠肺炎疫情從大陸武漢暴發後，蔓延到全球，根據大陸研究團隊發布的首宗危重症患者的全肺活檢病理報告，發現病患肺部表面呈現古銅色，部分甚至有出血壞死的情況發生。

根據澎湃新聞的報導，深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊，2日前在網站Preprints更新發布「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」，（Clinical pathology of critical patient with novel coronaviruspneumonia (COVID-19)）。

新冠首例肺部活檢報告，出現充血壞死成古銅色。（圖／澎湃新聞）

文章指出，研究團隊對一名新冠肺炎危重症病患，進行肺移植手術，同時由中科院院士、國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任，王福生教授進行了活檢。根據報導，這名66歲患者，1月4日從武漢返回深圳，出現高燒和咳嗽症狀。患者除了有8年高血壓病史外，沒有其他的病癥，患者透過胸部X光檢查，發現左右肺亮度增高、多發陰影，被診斷為新冠肺炎和嚴重急性呼吸窘迫綜合症（ARDS），並有呼吸衰竭情況，因此進行肺移植手術。

新冠肺炎大陸爆發，首例全肺活檢病理報告，肺充血壞死呈古銅色。（圖／Getty Image）

王福生率領的團隊在術後透過活檢發現，病患全肺組織有出血性壞死情況，包括肺切面也有嚴重的充血和出血改變。這名患者的全肺表面，呈現古銅色，透過肉眼就看到瀰漫性充血、點狀出血，甚至有出血壞死的情況；出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣，包括支氣管也被粘液和出血滲出物覆蓋。

危重病人肺間質組織病理活檢照曝光。（圖／澎湃新聞）

受感染的肺部有大量的肺間質纖維化，同時部分呈現透明狀，另有肺出血性梗死，另外，還有小血管增生、血管壁增厚、管腔狹窄閉塞；經Masson染色證實肺間質纖維化，所幸未見到其他細菌或真菌感染。

若和SARS比較，之前有發現了局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等肺部病變。不過在新冠肺炎中，則多了肺泡水腫伴出血、細支氣管炎和肺泡炎、伴上皮細胞炎性損傷等肺部損害。研究團隊推測，這些改變，有可能導病患出現嚴重的呼吸衰竭。由於出血性壞死主要存在於右肺外緣，似乎也顯示，這可能是重症患者死亡的主因；再來，新冠肺炎的主要病變，可能首先起源於此。

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(中時電子報)