個人及專業通訊音響方案品牌 Jabra 新推出專為運動人士打造的真無線耳機 Elite Active 75t，即將於本週末(3/7-3/8)在台上市。這款繼 Elite 75t 後推出的運動耳機版本，不僅保留 Elite 75t 的音樂播放與通話品質，更是具備IP57 級防水防塵，並針對運動和健身進行最佳化設計，提供更穩固貼合的佩戴享受。新款 Elite Active 75t 更支援Jabra 將於 2020 第二季推出的最新音效技術 MySound 以及 MyControls。

Jabra Elite Active 75t 海軍藍。(Jabra提供／黃慧雯台北傳真)

Jabra Elite Active 75t

作為 Elite 75t 的運動版本，新一代真無線運動耳機 Jabra Elite Active 75t 一如既往擁有出色的通話及音樂體驗。這次更是針對運動和健身進行最佳化設計，進一步增強耐用性，採用 IP57 級防水防塵。透過最佳化的耳機形狀和尺寸，Elite Active 75t 進一步增強配戴的舒適感，並提供一流的噪音隔離。Jabra 透過進行全球數千耳朵的掃描以創建最佳的耳機形狀，誕生第四代真無線 Elite 產品，增添額外的貼合塗層，即使大幅度晃動也不掉落。

在續航力方面 Elite Active 75t 一次充電可使用長達 7.5 小時，搭配便攜式充電盒可持續使用28小時。並具有快速充電功能，充電 15 分鐘即可續航 1 小時。Elite Active 75t 採用加強版內建四個麥克風的通話技術，過濾了周圍的噪音，即使在吵雜的環境中，也可以完全沉浸享受於音樂或通話中。另外亦可以使用HearThrough模式，在需要時收聽外界環境音，隨時隨地保持安全。配戴時若需要開啟語音助理，也可以雙擊耳機，即可立即與 Alexa、Siri 或 Google Assistant 連線，不管是建立行程、搜尋附近活動與閱讀訊息等，都可以輕鬆快速獲取所需資訊。

Jabra MySound 即將隆重登場

Jabra 預計 2020 年第二季底於 Sound+ 應用程式中推出全新輔助功能 MySound。透過集團關係企業，助聽器生產商 GN Hearing 的音效經驗和技術，為每個使用者帶來個性化的音樂體驗。

每個人在聽覺上都有不同之處，MySound讓使用者能根據個人的聽力情況，提供最佳的音效體驗。使用者可利用Jabra Sound+ 應用程式進行一系列蜂鳴聲的測試以啟用 MySound，隨後，耳機便能根據每個使用者獨特的個人檔案調整耳機以最佳化音樂細節，提供真正個性化體驗。

Jabra MyControls

於2020 年第二季底也會同步推出Jabra MyControls，透過程式可自訂耳機按鈕，從而增加使用彈性以符合個人使用習慣。 另外，透過Jabra Sound+ 應用程式，使用者可以配置左右耳機上的功能，選擇最適合的個人化模式。

Jabra行政總裁René Svendsen-Tune表示：「我們很自豪能將真無線耳機的音效提高到一個新的水準。Elite Active 75t證明了Jabra的工程專業知識，並證明了我們致力於創造市場上最佳的用戶體驗；而 Jabra MySound是利用GN Hearing和Jabra的專業知識來提供一流音質及個性化音效體驗的第一步。」

上市日期、價格與預購資訊

Jabra Elite Active 75t台灣建議售價為NT$ 7,590，配有海軍藍、薄荷綠、鈦黑色、銅黑色、深灰色、磚紅色，六種顏色可供選擇。其中，海軍藍將率先上市，並在3月8日到15日開放於momo獨家網路預購 (https://reurl.cc/E7KnAn)，首波預購附贈專用耳機套，預計於3月25號前到貨。其他配色及無線充電版本則預計於5月上市。

(中時電子報)