新冠肺炎疫情持續升溫，美股本周一以來如鐘擺般經歷多次千點震盪，許多投資人叫苦連天，面對此景，許多華爾街專家也坦言，他們不知道美股發生什麼事情，但華爾街資深大佬Alan Patricof表示，這段期間市場表現只是暫時的，投資人應該冷靜面對。

據CNBC報導，風險投資機構Greycroft董事長Alan Patricof在節目上提到，在過去20年來，他已經在市場看過許多短暫變化，他呼籲投資人要保持冷靜，所以過去幾周，他都沒有拋售手中持股。

不過，道瓊指數上周創下金融危機以來最大單周跌幅，但隨著G7財長緊急商討經濟對策、美國聯準會(Fed)降息、超級星期二結果安撫市場不安情緒，美股本周一創下史上最大漲幅，本周更是有2個交易日寫下大漲千點以上表現，然而，在新冠肺炎疫情肆虐下，周四收跌969點，險守26,000點關卡。

據外國財經媒體報導，投資機構AlphaSimplex分析師Kathryn Kaminsk表示，當你看到股市前一天上漲4.5%，隔天又下挫2%，這代表什麼事情，他坦承整個華爾街都不清楚。

此外，由CNN所編制追蹤的「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index），在新冠肺炎疫情在歐美爆發後，上周五該指數已經崩跌至「極恐懼」(Extreme Fear)區間，本周四更是來到9分的低水位。

(中時電子報)