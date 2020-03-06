美國股市上周狂跌3500點，本周依舊震盪，是時候進場撿便宜了嗎？對此，《Felder Report》網站主持人、前對沖基金經理人Jesse Felder警告，可別這麼做，因為美股還很貴、下行風險仍高。

外媒報導，Jesse Felder表示，以巴菲特指標來看，採用股市總市值除以GDP的比值，做為判斷整體股市是否過高或是過低，理論上合理區間為75%~90%，超過120%則是被高估。鉅亨網指出周四該指標來到146.29%。而「巴菲特指標」是股神巴菲特在2001年12月時提出論點。

報導指出，在周四下跌之前，美股市值和2000年一樣貴，甚至比金融海嘯暴跌57%前的價格還高。Jesse Felder認為，即使經歷了上周的大幅調整，美股下行的風險依舊很高。

東方匯理（Amundi Asset Management）分析師也認為目前金融市場的風險仍相當高，對於適當的進場時機，投資人仍得耐心觀望。

(中時電子報)