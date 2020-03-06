新冠肺炎從中國向世界各地快速擴散，投資人對相關經濟衝擊越來越感擔憂，周五日經225指數收跌2.72%，為20,749.75點，創6個月新低。東證一部指數收跌2.92%，為1471.46點，創去年1月來新低。日本首相安倍晉三宣布將對從中國和韓國入境的旅客進行為期兩周的強制隔離措施，觀光股首當其衝。在避險需求推升下，日圓站上6個月新高，出口股承壓。美債殖利率再創新低，金融股表現疫弱。

(時報資訊)