《日股》憂疫情擴散，日經指數收跌2.72％ 16:142020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎從中國向世界各地快速擴散，投資人對相關經濟衝擊越來越感擔憂，周五日經225指數收跌2.72%，為20,749.75點，創6個月新低。東證一部指數收跌2.92%，為1471.46點，創去年1月來新低。日本首相安倍晉三宣布將對從中國和韓國入境的旅客進行為期兩周的強制隔離措施，觀光股首當其衝。在避險需求推升下，日圓站上6個月新高，出口股承壓。美債殖利率再創新低，金融股表現疫弱。 (時報資訊) #收跌 #中國 #指數 #新低 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 新冠肺炎重挫日股 日銀總裁罕見喊話注入資金 15:292020/03/02 國際 《日股》看好全球央行齊降息，日經指數收漲0.95％ 16:142020/03/02 財經 台股收跌121點 年線失而復得 04:102020/03/03 財經焦點 《日股》國內疫情延燒，日經指數晨收近持平 12:162020/03/03 財經 要救股匯市 澳洲降息創史上新低 13:342020/03/03 財經 《日股》對G7聯合行動預期降溫，日經指數收跌1.22％ 15:402020/03/03 財經 港股開高收低 收跌6點 16:502020/03/03 財經 《日股》拜登領先提振美股期貨，日股晨收小漲 11:592020/03/04 財經 《日股》憂全球染疫，日股重挫逾3％ 11:422020/03/06 財經 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都麗緻傳奇 - 財經 美股續挫千點市場恐懼 美指期暴殺近700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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