儘管受大陸新冠肺炎疫情衝擊，銅箔基板廠-台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)、騰輝-KY(6672)及軟性銅箔基板廠—台虹(8039)2月合併營收或前2月合併營收表現不俗，在業績撐腰下，今天股價除台燿外，其餘均逆勢收高，股價表現強勢。

大陸因新冠肺炎疫情延後復工，工作天數較少讓銅箔基板廠2月營收均較1月下滑，不過和去年同月相較，台光電、聯茂、台燿、台虹均呈現年增，台光電、台燿、騰輝-KY及台虹前2月合併營收亦優於去年同期。

雖然湖北黃石廠至今尚未復工，台光電因其他廠區出貨逐漸恢復正常，2月合併營收17.76億元，年成長26.9%，表現不俗，累計前2月合併營收為37.4億元，年成長15.35%。

台光電現有台灣觀音廠及新竹廠、大陸昆山廠、中山廠及黃石廠，其中台灣觀音廠及新竹廠CCL產能分別為50萬張及15萬張，大陸昆山廠CCL產能為135萬張，中山廠有95萬張，此次受新冠肺炎湖北封省影響的黃石廠產能約30萬張，不過由於黃石廠於2019年第4季才開始試營運生產，處於訓練員工及取得客戶驗證階段，2019年10月到12月產值營收佔公司合併營收約3.3%，對公司影響不大，公司亦將依原計畫，黃石廠第2季將再增加30萬張產能。

台燿因有一半產能在台灣，2月合併營收為13.01億元，年成長23.23%，累計前2月合併營收為27.17億元，年成長10.09%；騰輝-KY自結2月合併營收為4.02億元，較去年同月減少1.41%，累計前2月合併營收8.45億元，較去年同期增加2.4%。

目前騰輝-KY大陸廠區復工率已達90%以上，產線已全面生產，客戶短線回補訂單開始顯現，加上公司長期致力發展特殊材料，專注在軍工航太，國防醫療、工業與汽車散熱領域，相關產品需求持續成長，公司新開發高速高頻材料亦已打入中興5G供應鏈，預計今年營收開始有貢獻，成為推升公司業績新動能。

在散熱材料部分，騰輝-KY近期取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，已經開始小批量供貨，未來有機會放量，而半導體測試材料已在做最後階段測試，預計今年營運有機會突破，騰輝-KY表示，只要疫情不再擴散，今年業績不會看淡。

(時報資訊)