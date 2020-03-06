全球COVID-19（新冠肺炎）疫情持續蔓延，ICT市場中尤以硬體相關產業受影響最大。IDC統計2019年台灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場出貨量共235萬台，年對年小漲0.6%，其中商用市場需求強勁，為主要成長區間。IDC市場分析師林璿瑞表示：「回顧台灣PC市場在2019年的表現，雖遭遇處理器缺貨的狀況，但在微軟Windows7作業系統將於2020年初停止支援的影響下，市場換機需求強勁。然而隨著2020年換機潮的結束，以及COVID-19疫情影響，預期今年對PC廠商將更具挑戰。」

隨著疫情在過年後不斷升溫，對PC全球供應鏈造成衝擊。在目前工廠復工/復產率仍較低的狀況下，觀察PC廠商在台二、三月仍有庫存支撐，但未來幾個月的供給充滿不確定性。IDC預計供應問題將對上半年的台灣PC市場造成一定程度衝擊，下半年則逐漸好轉，因此對第一季PC市場預估下修6.6%，年增率由-0.9%下調至-7.4%，而2020年全年度則下調1.2%，年增率由-2.8%下修至-4.3%。

統計台灣電腦顯示器（Monitor）2019整年市場出貨量為132萬台，較2018年小幅成長2.3%。雖然品牌電競螢幕首度出現1.4%的年度負成長，但整體顯示器市場仍憑藉著Windows7作業系統結束支援，在商用市場發酵的換機潮，持續第三年的年度正成長。

IDC市場分析師劉伊菡表示：「由於市場動能逐漸趨緩，廠商將策略發展大尺寸、專業型螢幕等單價相對高的產品，以達到營業額成長的目標。預期2020年台灣顯示器市場的年成長將由正轉負，加上武漢疫情的爆發，影響上游供應鏈（組裝、面板廠等）二月出貨量，推估品牌廠商將陸續於三月出現缺貨狀況。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求，IDC對2020年台灣顯示器市場下修4.1%，年增率由負1.1%加深至負5.2%。」

平板電腦方面，2019年台灣市場微幅成長0.1%至100萬台，受益於商用平板的需求提升，統計商用平板市場全年成長幅度高達41.5%，數量佔整體平板市場的13%。預期2020年家用市場需求仍持續減弱，連帶影響整體平板市場下滑13.9%至86萬台。不過商用平板仍保持增長，年成長幅度將達12.0%，商用平板市佔亦提升至16%。

(時報資訊)