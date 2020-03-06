雪山深夜狂風暴雪 積雪約達10公分 16:262020/03/06 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪山深夜下起狂風暴雪，山上成銀白世界。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪山深夜下起狂風暴雪，山上成銀白世界。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站） 雪山深夜下起狂風暴雪，山上成銀白世界。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站） 雪霸國家公園高山保育志工簡麟崴昨日傍晚近6時許，在雪霸國家公園登山資訊分享貼文指出，雪山主峰4日晚間10點左右，颳起狂風並下起大雪，雪北山屋也在晚間10點半出現降雪。 他表示，據山友回報，主峰下鞍部路況溼滑，10.5到10.7公里處，因新雪覆蓋原結硬冰路面，呼籲登山者小心通過；目前369山莊水源正常，圈谷以上積雪深達5到10公分，提醒要上山的山友備妥雪季裝備，以備不時之需。 (中時 ) #10 #雪霸 #國家公園 #雪霸國家公園 #雪霸國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》宏捷科2月營收，創105年1月來新高 17:052020/03/03 財經 母獅血口猛啃龜 硬到牙痛表情猙獰 21:492020/03/03 搜奇 樂高蟬聯全球聲譽最佳企業 04:102020/03/04 全球財經 南鐵地下化 10日執行首戶強制拆除 15:482020/03/04 社會 前新北聯醫院長沈希哲收賄 判刑10年4月 16:302020/03/04 社會 台大公共衛生大樓火警 急疏散526師生 17:122020/03/04 社會 苦存10多萬！26歲失婚媽為兒賣淫 11天忍受「60男客玩弄」 18:452020/03/04 社會 上海公車引進紫外線殺菌消毒 防疫10分鐘搞定 20:162020/03/04 兩岸 桃園球場10年約將至 桃專案與樂天重新議約 22:332020/03/04 體育 草山行霍鵬程蠟染畫展 草山行館展出 04:092020/03/05 焦點新聞 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 澳洲音樂家為何就醫未採檢？ 張上淳給答案 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 駁斥劉真病逝 北榮副院長：仍在搶救中 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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