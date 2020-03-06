雪山深夜下起狂風暴雪，山上成銀白世界。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站）

雪山深夜下起狂風暴雪，山上成銀白世界。（摘自雪霸國家公園登山資訊分享站）

雪霸國家公園高山保育志工簡麟崴昨日傍晚近6時許，在雪霸國家公園登山資訊分享貼文指出，雪山主峰4日晚間10點左右，颳起狂風並下起大雪，雪北山屋也在晚間10點半出現降雪。

他表示，據山友回報，主峰下鞍部路況溼滑，10.5到10.7公里處，因新雪覆蓋原結硬冰路面，呼籲登山者小心通過；目前369山莊水源正常，圈谷以上積雪深達5到10公分，提醒要上山的山友備妥雪季裝備，以備不時之需。

(中時 )