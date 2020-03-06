美股又挫近千點，拖累全球股市跟著全跌趴，台股慘摔近200點，新台幣也開低震盪，且午後跌幅加大，又回到30元價位，2字頭僅一日行情，終場收在30.04元兌1美元，貶值8分，結束連續七個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量11.38億美元。

新台幣同步收周線，累計一周來仍升值2.9角或0.97％，已連續兩周走揚。外匯交易員指出，美股近期隨肺炎疫情起起伏伏，一天大漲一天大跌，全球股市也跟著七上八下，外資進出更加快速，新台幣好不容易升破30元大關，也馬上逆轉走貶，2字頭得而復失。

外匯交易員認為，新台幣逾一周來升升不息，出口商悶了許多，好不容易大跌，當然進場大肆拋匯，壓抑不少升幅，因此尾盤前始終沒能跌回3字頭，最後還是要靠老大（央行）出點力，終場順利收復30元大關。短線預料隨疫情反覆，股匯市也難平靜，新台幣將偏區間盪格局居多。

(工商 )