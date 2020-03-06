以偶像團體「飛輪海」出道的吳尊，對於自己的感情生活相當保密，曾被爆料早已結婚，但他並未承認，直到2013年，吳尊才首度坦承自己已婚當爸的身分。原本吳尊對外表示，2人是於2009年結婚，但日前他和妻子林麗瑩上了中國實境節目《婚前21天》，首度分享結婚證，上面意外曝光了2人真正的結婚年分。

吳尊16歲時就和妻子林麗瑩相戀，不過林麗瑩始終躲在吳尊身後，幾乎從未曝光；過去曾有周刊報導吳尊已婚的消息，但當時他的演藝事業正起步，所以不承認，直到2013年他才對外公開表示，自己和妻子於2009年就已結婚，且孩子已經3歲。

（圖／翻攝吳尊微博）

近日吳尊和林麗瑩登上中國實境節目《婚前21天》，並首度分享結婚證，不過上面的登記日期為2004年12月2日，與之前吳尊所公布的2009年，相差5年，讓網友相當驚訝，「這麼早就結婚了呀」、「原來飛輪海出道前就結婚。」

吳尊也在微博PO出與妻子24年前的合照，他表示這些年和妻子一起完成許多事，不過卻一直有個小小遺憾讓他想彌補，就是沒有舉辦婚禮，「這個夢想，她去年尾終於答應了」，兩人將在實境節目中，記錄婚禮過程。

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(中時電子報)