挾著「世界七大令人期待公園」美譽的台南「河樂廣場」7日將正式啟用。(曹婷婷攝)

台南「河樂廣場」7日將正式啟用，連日已吸引不少民眾爭睹風采。(曹婷婷攝)

歷經18年的馬拉松式都更，挾著「世界七大令人期待公園」美譽的臺南「河樂廣場」明天將正式啟用。臺南市長黃偉哲今天視察時表示，河樂廣場象徵中正商圈的重生，意義非凡，更可望成為臺南最新的打卡地標。

臺南市都市發展局表示，「河樂廣場」的前身為運河盲段，70年代後為擁有臺南人共同回憶的中國城，亦為中正路軸帶規畫最重要的節點，市府自2002年起進行整體區域重新規畫，因中國城為私人產權、十分複雜，這一路走來漫長。

都發局將解決中國城問題視為舊城區發展的重要指標，該計畫與運河星鑽以都市更新創新的區段徵收辦法進行整體開發，並於2016年拆除中國城，規畫開放性景觀廣場，以超乎大家想像的樣貌誕生臺南市區最大親水空間「河樂廣場」，成為中西區舊城區「城市翻轉」一大指標，也為臺南立下新典範，點亮城市發展新的里程碑。

黃偉哲表示，「河樂廣場」選擇於萬物新生的春天開幕啟用，一如英文名字「The Spring」有春天與湧泉雙重意涵，同時也意味連結海安路、運河的中正商圈重生，更象徵為城市發展注入力量，讓臺南這座充滿歷史文化的城市，以新創意、新思維與萬種可能性，朝向新世紀不斷前進。

(中時 )