觀霧山莊前的「霧社櫻王」是觀霧重要地標，被譽為北臺灣最大的霧社櫻，每年3月盛開時節，總是吸引眾多遊客慕名前往觀賞，新竹林管處6日指出，觀霧國家森林遊樂區的霧社櫻王即將完全盛放，想一睹霧社櫻絕美風采，要把握未來3週的最美賞花期。

新霧社櫻是台灣特有種櫻花，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名。霧社櫻有別於常見花瓣緋紅的山櫻花，因花瓣潔白，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛。

新竹林管處表示，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此常被稱為「霧社櫻王」。

新竹林區管理處表示，規律運動及適度排解壓力可增強身體免疫力，到觀霧國家森林遊樂區步道健行及賞花，不失為增加免疫力方式之一。

另外，為防範新冠肺炎疫情，觀霧國家森林遊樂區已全面加強防疫工作，除第一線服務人員配戴口罩外，每日也加強環境清潔及消毒，新竹林管處歡迎民眾安心前往園區賞花、享受森林浴。

(中時 )