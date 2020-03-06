臺中亞緻大飯店董事長徐儷萍，今日也發了一封長信給媒體朋友，談到13年前創立臺中亞緻大飯店時的心情，與13年來的經營績效充滿自豪；因長年迫於租金壓力沉重，無奈宣布臺中亞緻大飯店3／8後停業，對於所有員工充滿不捨。徐儷萍也期許每位亞緻人莫忘初衷，未來帶著寶貴工作實力養分，持續為相關行業帶來正向貢獻發展。

徐儷萍表示，當初緣起於友人對旅館業夢想追求的託付，共同開啟了臺灣中部最高地標-臺中亞緻大飯店The Landis Taichung（原名Hotel ONE）的精彩旅程篇章。

自2006年底創設起，憑著時尚現代風格，結合麗緻一貫的專業貼心服務，一舉躍上中部最具指標性的五星飯店。成立至今13年來，始終努力經營不懈，持續精進提升，締造客房餐飲每年表現均名列前茅佳績，更在服務評鑑、人才發展、智能環保、視覺設計及社會公益五大面向，榮獲國內外逾百項大獎與證書肯定。

此外，亦傾心致力於臺中觀光推廣，不間斷地參與相關產業活動，攜手帶動地方旅遊發展與城市國際曝光；更有甚者，於今年初榮獲交通部觀光局頒發「109年優良旅館及旅館業團體獎」，為歷年來中部地區唯一獲此殊榮的飯店。

然而，面對經濟不景氣的大環境，在固定成本相關費用及沉重租金壓力年年增高的情況下，飯店之經營著實艱辛！

徐儷萍強調，支撐起整間飯店200多位同仁背後的每一個家庭，一直是最不捨的牽掛，基於對顧客的承諾，對服務業的熱情，以及肩負推動觀光發展的使命，「即使多次在董事會上飽受批評，仍堅決由母公司全力支援，協助渡過一次又一次的難關」。

然而，因農曆春節前夕爆發新冠肺炎，且疫情持續蔓延，全面重創飯店市場，在營運上面臨的困難，不得不在此刻遺憾地宣布，臺中亞緻大飯店將於2020年3月8日後停止營業。

若持有由亞都麗緻大飯店發行的臺中亞緻大飯店有價信託商品禮券者，也已妥善安排退券機制，詳情將在飯店相關網頁及官方粉絲專頁說明。歇業日後之所有大型會議活動訂席訂房，也將協助轉介同業及進行相關退訂事宜，請所有消費者安心。

徐儷萍表示，她由衷感謝亞緻每一位同仁對公司的付出，並肩攜手奮鬥的所有辛勤與歡笑都猶記於心，人力資源部除將竭力協助轉介同業職缺機會，亦定會遵照相關法律規定，全力照顧所有同仁的權益，未來若有職缺也將優先錄用，善盡社會責任。

(工商 )