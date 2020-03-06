【即時新聞】饒舌歌手蛋堡睽違七年發新專輯《家常音樂》，砸下近30萬短租下東區店面自行裝潢、開設快閃店推銷「家常音樂」。(粘耿豪攝)

多次獲金曲、金音獎入圍肯定的「饒舌詩人」蛋堡，睽違7年除了宣佈自立門戶「任性的人」工作室，也推出全新專輯《家常音樂》，近年升格人父，對於近期新冠肺炎疫情肆虐，蛋堡表示自己很注重防疫，尤其有小孩之後特別謹慎，「老婆從一開始關注消息後，敏捷地買了些口罩，這方面沒有什麼問題」，自己隨身也會攜帶口罩、消毒液，但也希望大家在心態上避免恐慌，「人在恐慌時會做出錯誤決定，造成社會混亂」。

經歷女兒「蛋花」出生、成長過程，新專輯收錄28首歌曲，圍繞著「家常」概念打轉，蛋堡表示，像是幫小孩換尿布、夫妻之間吵架、宗教民間信仰等，在專輯中都有提到。其中〈大禹〉邀請9m88合作，就是講到曾有次和老婆吵架，當天氣到不爽自己開車出去，卻不知道要去哪，「就開著車在我家那個區塊繞，我就想自己當下真像大禹，三過家門而不入」。

蛋堡新歌〈大禹〉邀請9m88合作，女兒「蛋花」俏皮一同入鏡。（翻攝IG）

離開前東家「顏社」後，蛋堡在家成立工作室，今年已5歲的「蛋花」時常闖進工作空間，成為蛋堡創作靈感，蛋堡也不避諱讓「蛋花」入鏡同專輯名新歌〈家常音樂〉MV。當中一首〈小妹小妹不要哭〉是給女兒的歌，靈感是在她嬰兒時期，抱著她哄她入睡，當時邊播放音樂、邊說「小妹小妹不要哭」，而每次播到這首歌，「蛋花」總會自己接話：「我沒哭啊」，童言童語相當可愛。

在教育孩子方面，蛋堡坦言「一般行為我會忍受，但有些很不對的事，雖然小孩子難免，但要很嚴厲的跟他說」，女兒預計今年上小學，蛋堡笑說「媽媽平常比較常罵她，所以她不怕媽媽，我很少生氣，但一生氣可能會很生氣，她比較怕我」。

蛋堡睽違七年推出全新專輯《家常音樂》。（粘耿豪攝）

蛋堡新專輯快閃店中有大片CD牆裝飾。（粘耿豪攝）

蛋堡租下東區店面，自行裝潢開設「家常音樂POP UP STORE」新專輯快閃店，當中販售專輯及周邊商品。（粘耿豪攝）

如果女兒想走音樂這行業，蛋堡表示：「我不會排斥，看他想做什麼，給他意見，不會做太多限制或引導。」至於是否在拼第二胎？蛋堡笑說：「不排斥，（男女）我覺得都可以，生小孩這件事，不是想生就會有，不想生就不會有，看緣份」。

新專輯《家常音樂》不走正規宣傳，不上架串流平台，僅能在官方網站預購，蛋堡更短租下東區店面自行裝潢開設家常音樂POP UP STORE新專輯快閃店，販售實體專輯、潮衣、護唇膏、線香及咖啡等，綜合唱片行、展覽、周邊商品販售的概念，蛋堡表示，這些都是在創作時需要的物品，像是「點線香進入某種儀式，開始創作，而咖啡則是深夜良伴。」也透露媽媽、太太及女兒會來這裡打工當收銀員。

「家常音樂POP UP STORE」新專輯快閃店販售陪伴蛋堡創作的線香。（粘耿豪攝）

蛋堡睽違7年推出全新專輯《家常音樂》。（粘耿豪攝）

升格人父的蛋堡，新專輯《家常音樂》圍繞家人和女兒作為靈感。（粘耿豪攝）

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