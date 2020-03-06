新冠肺炎持續延燒，清明節也即將來臨，台北市副市長黃珊珊6日疫情說明會後宣布，希望民眾用網路掃墓的方式，如果真的想要上山祭拜，會有接駁公車，也會加強防疫，靈骨塔樓也會進行分流管制，控管樓內的人數，而許多人都從國外回來掃墓，都先需居家檢疫14天；另外，下周開始北市府也會試辦居家辦公。

黃珊珊指出，本市府也將針對所有機關，找好第二辦公室，市長在晨會也指示，下周台北市要試辦居家辦公，單位有需被隔離的人員，台北市機關都能用網路VPN方式登入內網居家辦公。

此外，針對藥局人力不足，社會局也已請志工協助藥局幫忙賣口罩，而里長里幹事也會和防災士開始組成小隊到各里鄰宣導。

黃珊珊受訪時指出，防疫旅館的部分一直以來都是單獨樓層，不會有散客，要分層分管，外縣市求助的狀況很多，之前是國外回來的學生，目前是外商公司，防疫旅館一定是分層分流，毛巾都是一次性使用，防疫旅館成立需要所有員工同意，且不能有地毯，才會幫忙轉介。

另外，記者問到小巨蛋和中山堂的場館是否會全面取消，黃珊珊表示，不會全面取消，但300人以上的活動須先審查造冊，像是馬友友的音樂會已決定延期，目前也在聯繫協商，盼能再找到檔期。里長和社區的集會性活動都希望都能自行檢核，再回報到應變小組，300人以上則須1個月前送到觀傳局審核才能辦理。

黃珊珊說，審查規範是人與人距離能否達到1公尺並且需造冊，了解參加人員有哪些，空間不可太過密閉，目前為止，希望單位可配合SOP完成程序，而中央規定是1000人，300人是北市訂出來的，但還是要看活動地點和擁擠程度，不是針對多少人規範，主要是密集程度。

(中時 )