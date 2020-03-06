華邦電(2344)自結2020年2月合併營收為37.26億元，月增1.16%，記憶體事業及轉投資的新唐業績都有撐，2月合併營收較去年同期亦增加13.73%。

華邦電2020年1至2月合併營收為74.08億元，較去年同期增加3.57%。去年上半年記憶體事業基期較低，今年隨著產業逐步復甦，業績可望回復成長軌道。

華邦電預期今年上半年快閃記憶體市場供需平衡，下半年則是DRAM及flash(快閃記憶體)都有機會供不應求。

回顧上季，華邦電去年第四季營收124.52億元，受到記憶體產品價格跌價及25奈米製程良率問題導致單季虧損，但預期25奈米的良率問題3月可獲得改善，第二季開始正常產品的出貨逐步回穩。整體而言，雖因新冠肺炎疫情造成短期需求遞延，隨著第三季記憶體市況回溫，預期下半年整體市場有機會呈現供需平衡或小幅供給吃緊之狀況。

(時報資訊)