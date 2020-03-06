看好女性消費力，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網針對即將到來的婦女節推出《38女力節》活動，從暖身慶開跑自今銷售已較去年同期成長30%，流量成長亦突破40%。

台灣女性勞動力參與率連年提升，根據勞動部官方數據顯示，2019年度攀升至51.39%，經濟自主能力提升亦帶動女性強勁消費力，目前momo購物網站內女性會員約佔70%，隨著女性消費力道持續攀升，2019年「姐們」的購買力年成長達30%。

針對即將到來的婦女節，momo推出《38女力節》活動，從暖身慶開跑自今銷售已較去年同期成長30%，流量成長亦突破40%，買氣持續攀升中。

看準女性消費者的購買喜好，momo《38女力節》自3月8日至3月12日精選各式好康商品，活動期間單筆消費滿1388即可參加登記抽紐約來回機票與10萬紅利金；3月8日消費滿3800送85度C蛋糕飲料下午茶(限量3800名)等，希望能進一步推升業績。

(時報資訊)