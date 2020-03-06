《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增309例，累計達6,593例 16:312020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周五下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增309人，累計確診病例達6,593例。 韓媒報導，未來幾天將是南韓防堵新冠肺炎疫情的重要關頭，在南韓對新天地教會果斷進行大規模快速採檢後，新增確診病例數出現放緩跡象，但醫院與療養院的零星和大規模感染，以及社區傳播病例增加，仍使南韓衛生部門保持高度警戒。 (時報資訊) #南韓 #確診病例 #大規模 #感染 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 新增病例為零後 陸迎關鍵28天 04:102020/03/02 焦點新聞 醫師籲政府提高警覺 認社區感染 04:102020/03/02 焦點新聞 邁向全民防疫新時代 04:102020/03/03 時論廣場 《國際社會》WHO：他國新確診為中國9倍，必要時將宣告「大流行」 08:532020/03/03 財經 院內感染減災 擴大檢測住院者 04:102020/03/04 生活新聞 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 公布院內感染醫院吧！ 04:102020/03/04 時論廣場 院內感染已發生 防疫跟時間賽跑 陳時中坦言 社區感染無可避免 04:102020/03/05 政治要聞 漏洞在沒發燒慢性病人 04:102020/03/05 時論廣場 日本近畿地方全淪為疫區 東京都傳兒童感染首例 21:112020/03/05 國際 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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