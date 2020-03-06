韓國疾病管理本部周五下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增309人，累計確診病例達6,593例。

韓媒報導，未來幾天將是南韓防堵新冠肺炎疫情的重要關頭，在南韓對新天地教會果斷進行大規模快速採檢後，新增確診病例數出現放緩跡象，但醫院與療養院的零星和大規模感染，以及社區傳播病例增加，仍使南韓衛生部門保持高度警戒。

(時報資訊)