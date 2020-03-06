螺絲大廠世豐(2065)2020年2月營收1.75億元，創歷年同期新高記錄，且因去年逢過年基期低，2月營收較去年同期大增68.61%。2020年1至2月營收2.97億元，較去年同期成長24.16%，公司第一季展望樂觀，能見度達3個月。

世豐表示，2月營收繳出歷年同期新高之成績，除今年農曆春節在1月，2月工作天數較去年同期增加外，主要仍是受惠公司持續強化全球業務接單能力，螺絲產品朝全尺寸客製化研發量產，並獲歐美主要國家產品及工廠認證，帶動美洲、澳洲等地區主要通路客戶訂單持續提升，再加上近年開發新客戶訂單已陸續出貨放量等效益逐步顯現，皆係挹注2月營收成長的關鍵。

展望2020年第一季，世豐持審慎樂觀看法。持續看好美洲、澳洲等地區主要通路客戶銷售表現，整體出貨有望隨著客戶備貨力道提升而同步增加，此外，在中美貿易戰及近期中國延後復工等不確定性因素影響下，國際通路客戶思考轉移訂單產地、高客製化產品需求提升，均挹注世豐接單表現，目前訂單能見度達3個月之水準，隨著訂單出貨，有助於帶動整體營運保持成長之動能。

世豐耕耘全球建築工程、戶外及居家DIY修繕螺絲應用市場已長達47年，擁有台灣橋頭廠、彌陀廠及永安廠等生產基地，並掌握螺絲產品關鍵研發設計、生產製程、產品專利與認證以及量產技術能力，除可與客戶共同進行產品研發及取得各國相關產品認證，係業界少數擁有全製程產線，包括自打頭、成型、搓牙及包裝的前段製程、以及熱處理、電鍍的後段製程，甚至為國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠，一條龍製程成為公司的競爭優勢。

(時報資訊)