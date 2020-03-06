據聯徵中心的資料顯示，去年第四季女性共有2萬697件房貸數量，數量低於男性的2.3萬件，貸款成數和利率則和男性差異不大，不過平均購屋的坪數則小於男性約3.6坪，雖然房貸申貸數量仍是男性高於女性，但女性在購屋決策上仍扮演重要地位，開發商則發現女性最在意「更衣室、衛浴與廚房」，另外收納空間與居住安全也是夠吸引女性購屋的關鍵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然統計發現男性申請的房貸數量高於女性，但決定要不要買的關鍵，女性還是扮演重要的角色，實務上發現女性購屋人最在意的空間部分，包括主臥是否有更衣室，衛浴的五金配備是否符合需求，有沒有好的收納空間、廚房則是傳統女性偏好獨立式的廚房，若是坪數較小的產品，若設計開放式廚房，最好有中島規劃與輕巧的收納空間，也能打動新時代的女性。

相較於女性對於空間設計上的細膩要求，男生則比較在意客廳空間是否符合需求，除了空間的要求之外，通常女性會更在意居住安全性，通常具有社區管理的電梯大樓，或者是都會區的電梯小宅等，都相當受到女性購屋人的歡迎。

統計資料顯示，去年第四季女性共有2萬筆的房貸新增，平均購買約1103.6萬元的房子，核貸成數約7成2和男性相似，貸款利率約1.72%，不過購買房屋面積43.6坪，則低於男性的47.2坪，研判可能與單身都會女性購買小宅，拉低平均購屋面積有關。

(時報資訊)