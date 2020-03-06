20200301中天新聞 劉真心臟移植等配對 吳宗憲坦言辛龍狀況不好

「國標舞女王」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄動手術發生意外，目前正等待換心機會，未料又驚傳因自發性腦出血，緊急動開顱手術搶救。只是今（6日）網路又瘋傳劉真已於清晨逝世消息，令北榮火大，首次發聲駁斥假消息，另更有院內知情人士，不滿公開劉真真正病況！

針對劉真遭瞎傳病逝，北榮首次對外發聲，據聯合報報導，北榮副院長兼發言人陳威明除了呼籲外界不要妄議，以免影響家屬情緒與醫療團隊努力。另外也有院內人士向ETtoday透露，指劉真目前活得很好，醫護也盡心盡力地在照顧她，盼外界不要亂傳。

劉真上月經傳動心臟手術病危，丈夫辛龍心情悲傷又堅強，上月27日甚至首度打破沉默，在臉書拜託外界幫妻子劉真集氣，盼大家幫助劉真度過生命大難關，「劉真需要大家幫助她度過生命的大難關，我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽....」也透露此刻的他脆弱迷惘，但是告訴自己不能崩潰，祈求朋友們能繼續為劉真禱告加油。

(中時電子報)