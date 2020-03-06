每年農曆3月21日，萬和宮均會邀請媽祖的契子女回宮祝夀植福，因應新冠肺炎防疫，萬和宮6日宣佈今年4月13日（農曆3月21日）將不邀請契子女回宮參拜，但當天廟方仍會舉辦誦經祈福法會。

萬和宮董事長蕭清杰指出，萬和宮媽祖契子女祝夀植福活動，今年邁入第12屆，但新冠肺炎疫情延燒，廟方決定採取防疫措施，將規模縮小，不邀請契子女回宮參拜祝夀，也不煮八寶粥及湯圓，但廟方依舊舉辦誦經法會，為媽祖契子女祈福。

媽祖的契子女，就是信眾與媽祖訂定契約，請媽祖收小朋友為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。

往年，萬和宮在媽祖聖誕前夕的農曆3月21日（今年國曆是4月13日）當天，舉辦契子女祝夀植福活動，從出生數個月、剛滿週歲、到學齡前幼童的媽祖契子女們，會回宮祝夀植福，祈求媽祖娘娘保佑健康平安長大，廟方也會準備的熱騰騰的八寶粥及湯圓，讓大家吃平安，非常熱鬧溫馨，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，小朋友們活潑可愛、逗趣的溫馨場景，將不再出現。

(中時 )