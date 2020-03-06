新冠肺炎持續延燒，清明節也即將來臨，台北市副市長黃珊珊6日疫情說明會後宣布，希望民眾用網路掃墓的方式，如果真的想要上山祭拜，會有接駁公車，也會加強防疫，靈骨塔樓也會進行分流管制，控管樓內的人數，而許多人都從國外回來掃墓，都先需居家檢疫14天。

面對即將來臨的清明節，北市府做好防疫措施，雖取消追思會和法會，但不少民眾仍希望能上山掃墓，北市府也提供免費掃墓公車，但因應新冠肺炎疫情，黃珊珊指出，接駁車和公車的趟數不太相同，會希望做到每趟回來都能消毒，降低感染風險。

另外，靈骨塔樓內部也會做好管制，盼民眾能配合，會確實控管樓內的人數，避免太過壅擠，人潮分流，掃墓民眾大部分都會搭乘接駁公車，山上沒有太多停車位，因此，加強公車消毒相當重要。

黃珊珊建議，非常時期還是會建議民眾線上追思，也盼民眾可配合分流管制，可能會花時間排隊的可能，但一定會做人流控管。

(中時 )