時值新冠肺炎（COVID-19）疫情高峰，民眾為了自保紛紛戴上口罩，更勤於進行居家消毒，但是大陸一名男子卻在為愛車消毒時發生酒精爆炸意外，產生的巨大衝擊波及到眼球，不但出血不止，更差點失明。好在即時送醫搶救，已恢復視力。

這件酒精爆炸的意外發生於大陸武漢市洪山區，根據《看看新聞》報導，2月28日時，胡姓男子正在用75％酒精為愛車進行消毒，但消毒到一半，加壓式的噴灌突然在無明火的狀態下爆炸，按壓瞬間產生巨大衝擊造成胡男右眼重傷，當場出血不止。

隨後胡男被送至武漢的艾格醫院進行搶救，院長朱炎華表示，男子眼球上出現兩道很深的傷口，內部也出現瘀血，「如果不及時進行手術，眼球可能不保」。經過3個多小時的手術，在醫師妙手下，進行20針的縫合，終於穩固了視網膜。

醫師研判，事故的發生原因可能為加壓式噴瓶的壓桿在反覆按壓過程中產生了靜電，導致瓶內的酒精瞬間被點燃爆炸。酒精高揮發，在疫情期間被當做消毒必須用品，但它若在空氣中濃度到達19％，或是溫度高於22℃時，即時沒有附近沒有明火，也有可能發生燃燒。所以建議不要使用加壓式的噴瓶填裝酒精，記得做消毒時，要遠離熱源、避免明火。

胡男經急救後，朱炎華表示，原本男子視力僅存光感，但現在已能清楚看見自己的手指。

(中時電子報)