我國近期最大的海事工程、耗資1,125億元的高雄洲際二期計畫，在2019年底完成填海造陸之後，422.5公頃的土地已經陸續交給台灣中油、以及民間石化業者，作為未來的石化儲運中心，部份則興建現代化貨櫃及物流中心，台灣港務公司6日表示，為了使高雄港舊港區轉型再利用，未來也規劃將中島部分的大宗散雜貨櫃碼頭，遷移至此，讓港區土地活化，提高附加價值，打造出一個嶄新的智慧港灣。

港務公司指出，「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，計畫總經費高達1,125億元，其中，政府共投資269億元，民間投資營運設施856億元，總共興建總長度6,810公尺的外廓堤、總長6,721公尺的碼頭岸線、填築新生地面積高達422.5公頃，大約16個大安森林公園面積。

港務公司表示，填海造陸的新生土地，目前已成為19座深水碼頭及其後現場地的腹地，包含5席總長度2,415公尺、水深負18公尺的深水新式貨櫃碼頭；10席總長度2,710公尺負16到18公尺水深的深水石化碼頭、4席總長度1,150公尺負16公尺水深的深水散雜貨碼頭等。

港務公司說，台灣港務公司已經陸續與中油公司及其他民間石化業者，完成簽約，並交付土地供簽約方使用，同時，為了鞏固樞紐港地位，也已與貨櫃航商完成簽約，以建設現代化貨櫃及物流中心。

此外，為了讓高雄港舊港區轉型再利用，未來也規劃將中島港區部分大宗散雜貨業者，遷移至此一商港區，讓港區土地活化提高附加價值，除了增加營收之外，也可成為帶動南台灣產業發展的火車頭，打造出一個嶄新的智慧港灣。

港務公司表示，高雄港建港已逾百年，為了順應船舶大型化的海運趨勢，因應國內外經貿環境的變革，高雄港在2011年3月規劃進行整體性的調整，推動的洲際貨櫃中心計畫，可將高雄港區貨櫃中心重新調整分配、以增加大型貨櫃碼頭靠泊席數、提供充裕的土地進行產業鏈整合、解決港區內油品儲槽散落鄰近市區核心地帶問題，提供港市再造契機，讓高雄港正向蛻變提昇營運動能。

(工商 )