行政院副院長陳其邁今天表示，正和行政院政務委員唐鳳討論「口罩實名制2.0」政策，思考再精進的作法，讓有需要的國人取得口罩更方便，包含找出哪些藥局屬於熱點，及思考讓民眾有更便利的方式，也會利用健保資料庫中的資料和累積的大數據做分析，下周一等所有細節都定案後再對外宣布。

陳其邁指出，口罩實名制發放結合健保資料庫及健保藥局的分布，這段時間累積了些資料，哪些藥局發放比較多，哪些藥局發放比較少，有些是屬於熱點，會隨著人口、熱點分布及民眾便利性等做整體考量，因為健保最強的是有完整資料庫，誰有來領口罩、多久領一片、哪些人每個禮拜都領，或者是很少在領，都有完整資料。會跑資料做分析，根據地方分布提供民眾更方便的選擇。

陳其邁說，會把所有政策都仔細盤點，每個步驟都按部就班做好，才對外宣布，現在政委唐鳳跟工作同仁正在加緊努力，希望下周一有好消息跟大家報告。

陳其邁今天下午前往立法院備詢接受媒體採訪時，作上述表示。

(工商 )