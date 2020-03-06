新冠肺炎全球蔓延，美國加州一名華裔男子，春節期間到中國大陸探親，當時新冠肺炎疫情剛爆發，男子一度擔心自己無法順利回到美國，枚小小到順利歸國後卻發現，美國防疫工作做得實在太差，這名男子現在居然計畫，要帶家人去大陸避難。

據（ Business Insider ）報導指出，這名在矽谷上班的工程師，1月底到昆明，前往醫院探望癌末親屬，不過這位家屬最後仍病逝，當地政府規定， 12 個小時內必須將遺體火化，讓他認知到新冠肺炎的嚴重性，還一度擔心回不了美國。

不過2月初，他和家人順利返抵舊金山後，卻發現所有乘客下機都不用量體溫，甚至機場工作人員也都沒戴口罩，甚至還有機場人員向他表示，「現在疫情發展太快，他們一塌糊塗」。男子一家人到家後，準備自我隔離14天，沒想到孩子的學校卻不准假，直到有人發現他們是從大陸回來，才得以進行隔離。

這位工程師感慨，「如果我們有新冠肺炎，早就傳播出去了」，經歷這些事情，他認真思考帶家人一同前往大陸度過這場疫情。目前，美國加州宣布進入緊急狀態，方便當局有更多權力與資源來防疫，由於加州出現的首位新冠肺炎死亡案例，曾搭郵輪至尊公主號，另有一名同樣來自加州的乘船遊客，目前也確診。這些確診案例讓美國政府懷疑至尊公主號是否也早有群聚感染。

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(中時電子報)