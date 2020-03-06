中職聯盟為了因應新冠肺炎疫情，不僅成立緊急應變小組，還多管齊下防守球場安全，除了基本的量額溫、酒精消毒外，此外為了讓球迷有更多動力了解防疫政策，找來各隊球員拍攝「防疫影片」，簡單明瞭的影片獲得球迷稱讚。

中職防疫影片有四部曲，目前已釋出三部，首部曲由統一獅隊「平鎮雙星」古林睿煬、 林靖凱拿起口罩及酒精，向球迷宣導球場在比賽前、中、後都會加強消毒等清潔措施。

二部曲則有富邦悍將范玉禹及陳仕朋出演，宣導進場前都要脫帽測量體溫，超過攝氏37.5度以上將被禁止入場，而陳仕朋在通過體溫測量獲准入場後的小雀躍動作，意外成焦點，不少球迷直說反應太可愛。

今日釋出的第三部曲則找來樂天桃猿陳晨威、味全龍朱祥麟雙帥合體，希望球迷入場用酒精進行手部消毒，進入洗手間後也能勤洗手，並呼籲「勤洗手勝過戴口罩，中職與你一起對抗新冠病毒！」

每部不到25秒的防疫短片簡單又明瞭，至今共累積3.6萬人次觀看，球迷們也能看見球員場下拍宣導影片的另一面，獲得許多好評。中職用影片方式宣導獲得不錯成效，尚未發布的第四部曲預計是中信兄弟球員擔綱演出，敬請球迷期待。

(中時 )