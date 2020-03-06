國民黨為端正選風，中央考紀會上午開會，討論包含黨主席候選人江啟臣具名檢舉的抹黑文宣等選風違紀案，江案待清查，今未定調，另一名黨主席候選人郝龍斌今天下午突然召開記者會，揭露有人在藍軍群組散播造假不實文宣與圖片，痛批「黨內還需要1450嗎？」，強調「我從來不做負面攻擊，更不屑做」。

繼對手江啟臣日前踢爆黨內LINE群組以及眷村內流傳抹黑文宣，刻意扭曲其政見，江日前具名檢舉，中央考紀會上午開會審理，會中定調該案待清查後再決定後續處理方式。

黨主席補選明天登場，郝龍斌下午臨時舉行記者會，他說，他相信江啟臣和他都希望整場選舉理性平和，但真的非常遺憾，過去兩個月來看到很多負面文宣、衝擊衝著他來，尤其今天一大早在藍軍群組散播諸多被移花接木的不實文宣與圖片。

郝龍斌痛批，「黨內選舉有需要搞成這樣嗎？國民黨內需要有1450嗎？難道受到的傷害還不夠嗎？」，更情緒激動地說「我忍無可忍，今天開記者會與選舉無關，是因為完全不認同黨內不斷自殘的風氣」。

郝強調，任何黨內同志與選民都可質疑他的政見或對他的看法，但不能夠造假，每次看到黨內同志攻擊自己人，試問攻擊民進黨、為黨捍衛辯護是否有同樣火力？

郝指出，此次僅兩人競選，若做任何指控恐造成不實聯想；其實他也有收到很多被抹黑攻擊的資料，但他不願意提出來，因為提出來就會造成一些人的誤會與影射，對黨內和諧並不好，「考紀會今天有30、40個案子，包括請客吃飯、送禮，今天不討論，只討論江啟臣案，其實並不妥當，又沒有結論」。

郝龍斌提醒，國民黨已奄奄一息，若還用黑函傷害黨內同志，對國民黨絕對沒有好處，他一再強調國民黨要改變外鬥外行、內鬥內行的文化，他選後一定全力改善，將蒐集所有負面文宣資料送到考紀會，這跟選風無關，而是黨內風氣一定要改，希望查清楚，不希望黨內同志再有惡劣行為，這也是國民黨內改革重要一環。

(中時 )