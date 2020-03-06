台中市府推動「台中美樂地」計畫，西屯區12座友善共融公園6日宣布完工。（盧金足攝）

台中市三信公園無障礙溜滑梯在設計階段邀請身障童盟討論，設計成火山造型主題溜滑梯，可提供一般及身障兒童使用。（盧金足攝）

台中市府推動「台中美樂地」計畫，西屯區12座友善共融公園6日宣布完工，其中三信公園打造全市首座無障礙溜滑梯及第二座輪椅鞦韆，滿足行動不便者休閒需求。市長盧秀燕表示，若無障礙遊具實施情形良好，將推廣至全台中，造福更多市民朋友。

市府建設局今日在三信公園舉辦「西屯區友善共融公園改善工程聯合完工祈福典禮」，市長盧秀燕表示，她上任後即積極改善老舊公園，除了平整步道，也增加身障設施、改善遊具品質、整修廁所，目前已改善完成49座公園，其中西屯區完成12座，將持續改善台中的公園，繼續推動下去。

今天活動現場不少坐輪椅的小朋友有機會玩溜滑梯和鞦韆，紛紛露出大大的笑容，玩得相當開心，直呼「好好玩！還要再玩一次！」

瑪利亞社會福利基金會園長陳怡君表示，無障礙遊具最重要的意義在於共融，讓老弱婦孺、障礙者都可以共同使用，對身障孩子來說，可以較不費力的和一般孩子玩在一起，也對他們成長過程有幫助，遊樂時可以增加他們的感官刺激，在遊戲中成長。

建設局長陳大田指出，市府團隊積極改善老舊公園，「共融公園」滿足年長者和行動不便者休閒需求，讓孩子們放心玩樂，強化親子遊戲環境，營造符合生態及永續的綠地公園；「陽光公廁」將高齡者、家長、女性及孩童等需求納入考量，貼心設置背包掛環、求救鈴等設施，讓公共空間使用更符合實際需要。

其中「共融公園」首要讓步道平順便於行走，輪椅及嬰兒車皆可進入；其次是兒童遊戲場的改造，以親子及身障者共同融合使用為目標，設置符合法規的無障礙坡道，將步道鋪面材質、寬度統一，打造無障礙環境，推動高齡體健設施。

西屯區自去年推動12座友善共融公園，目前皆已順利完成，包括三信公園、大弘公園、大仁公園、福瑞公園、福聯公園、福林公園、甘肅公園、上德公園、青海公園、朝貴公園

、世貿公園及洛陽公園。

其中三信公園更導入無障礙溜滑梯及輪椅鞦韆，無障礙溜滑梯在設計階段邀請身障童盟討論，設計成火山造型主題溜滑梯，可提供一般及身障兒童使用；輪椅鞦韆則可讓輪椅直接進入鞦韆上，讓坐輪椅的小朋友也能體驗盪鞦韆的樂趣。

建設局表示，西屯區為「陽光公廁」計畫推動重點區域，目前已改善甘肅及青海公園，將原本老舊公廁翻新優化，針對外觀重新整修、內部依據內政部營建署最新法令規定調整，優化重點包括廁所通風、顏色、採光、求救鈴、新增無障礙廁所、使用感應式沖水馬桶等，提升市公廁水準達五星等級。

(中時 )