斗六國中管樂團在寒假期間仍到校團練，地點改在戶外。（周麗蘭攝）

斗六國中管樂團在寒假期間仍到校團練，地點改在戶外。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情影響下，許多賽事因防疫而停辦，也衝擊了學生的學習動機，斗六國中校長林俊賢認為，比賽停辦，學生失去的不只參賽機會，還有練習的目標。

斗六國中管樂團去年勇奪縣賽第一名，之後持續每周團練2次，寒假期間也照常到校，地點改在戶外。

隨著疫情變化，教育部在開學前宣布全國學生音樂比賽、舞蹈比賽、音樂比賽、創意戲劇比賽、鄉土歌謠比賽的團體賽今年都停辦。

校長林俊賢表示，全國賽停辦除了對國二生的超額比序成績採計造成影響，衝擊的還有學生的練習重心。因此為讓學生維持練習動力，仍將舉行期末成果發表會。

林俊賢說，競賽突然取消，學生有失去練習目標之感，也有家長考慮退團，他們認為既然無緣出賽，國二乾脆好好讀書準備隔年的教育會考。

關於超額比序積分問題，林俊賢表示，競賽成績是「關鍵少數」，對中等成績學生影響較大，1分之差在雲林縣約300、400名，它能關鍵性推學生一進入理想學校。

他說，以該校管絃樂團為例，每年全國賽成績都有優等水準，換算成超額比序的成績是1.5分（四分之6），出賽2年就累計3分。

雲林縣的超額比序辦法中，採計教育會考成績30分，A以上每科6分、B＋＋是5分、B＋是4.5分、B是4分、C是2分。

(中時 )